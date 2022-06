Promozione, selezioni giovanili per il Centro Storico Salerno

L'anno calcistico 2022/23 per il Centro Storico Salerno parte come di consueto dalla base, ovvero dai giovani. Il 14 e 15 giugno si terrà un raduno selettivo al campo sportivo Volpe per atleti nati negli anni 2003, 2004 e 2005, muniti di certificato medico in corso di validità ed eventuale nulla osta se tesserati con altro club. Le selezioni saranno valide sia per la formazione juniores che per la prima squadra granata, sulla stessa lunghezza d'onda di quanto avvenuto nelle ultime stagioni con diversi ragazzi divenuti parte integrante del team militante in Promozione. La selezione sarà valutata dallo staff tecnico del Centro Storico.