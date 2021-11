Centro Storico, la capolista non frena con la Temeraria

Vince 2-1 la capolista del girone E del campionato di Promozione, il Centro Storico Salerno, che ha regolato allo stadio Volpe la Temeraria. Con questo successo i granata restano saldamente al primo posto della classifica con 26 punti, seguiti da Giffoni Sei Casali (22 punti, vittorioso con la Sanseverinese) e la Sarnese (19 punti, vittoriosa con la Rocchese). In attesa delle gare della domenica, al quarto posto in classifica con 17 punti c'è la Sanseverinese, e poi a quota 16 il Poseidon che è uscito sconfitto sul campo dello Sporting Pontecagnano con il punteggio di 2-1. Infine nel girone D, sconfitta per la Victoria Marra che ha alzato bandiera bianca contro il Massa Lubrense che si è imposto in casa per 2-0. Dopo la sconfitta dell'Atl. Pagani dunque, un altro stop per una formazione salernitana nel raggruppamento D.