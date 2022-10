Promozione, i risultati del secondo turno di Coppa Campania

Il Sapri torna dalla trasferta di Montecorvino Rovella con un pari nella gara di andata valevole per il secondo turno di Coppa Italia Campania. Partita a due facce, nel primo tempo meglio il Pontecagnano che si scontra con il portiere del Sapri Thomas Colella che nei minuti iniziali para l'ennesimo rigore respingendo, insieme ad una rinnovata ma attenta difesa, il forcing avversario. Prima frazione di gioco che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa parte meglio il Sapri con Angelo Menta che, con tempismo perfetto, trasforma mettendo la palla in rete su assist di Alessio Garofalo. Al 15' del secondo tempo, con il Sapri in vantaggio per 1-0 turnover tra i pali, ma il portiere neo entrato Martorelli è sfortunato in occasione del gol che vale il pareggio del Pontecagnano.

Vittoria schiacciante invece per l'Atletico San Gregorio, che fa valere la legge del proprio terreno di gioco e batte per 5-1 l'Atletico Faiano indirizzando e non poco la qualificazione. Vittoria anche per la Sanseverinese che s'impone in casa contro il Centro Storico Salerno con il punteggio di 3-1. A segno per i padroni di casa Maggino, Terrone e Schiavi.

Nel quarto ed ultimo match del secondo turno di Coppa Campania con squadre salernitane protagoniste, la Victoria Marra ha superato la Sarnese con il punteggio di 3-1. A segno Ascione, Acanfora e Amita. Dopo il vantaggio di Walid, la Sarnese è andata vicina al raddoppio con Banco che è stato fermato dal portiere avversario Pagano. Poi la partita è stata ribaltata.