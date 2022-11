Coppa Campania, il programma degli ottavi finale

Domani si disputeranno le gare d’andata degli ottavi di finale della Coppa Campania di Promozione. Il programma completo propone diversi match interessanti, e addirittura dei derby che potrebbero rivelarsi davvero infuocati. Iniziamo dalla parte alta del tabellone che vedrà il Vitulazio ospitare la Nuova Napoli Nord. La corazzata Neapolis invece, riceverà la visita della Sessana dell’intramontabile bomber Dino Fava. Il Sant’Anastasia ospiterà il Barano, mentre il Quartograd farà gli onori di casa al Terzigno. I sanniti del Forza e Coraggio se la dovranno vedere con la capolista del girone C Apice, mentre il San Vitaliano accoglierà l’Ottaviano. Infine, allo stadio Volpe di Salerno i salernitani del Centro Storico se la vedrà con gli scafatesi della Victoria Marra, mentre sarà trasferta a Sapri per l’Atletico San Gregorio. I match di ritorno sono in programma mercoledì 30 novembre.