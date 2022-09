L'Atletico San Gregorio addomestica il Real Palomonte

ATL. SAN GREGORIO-REAL PALOMONTE 2-1

Buona la prima ufficiale per i ragazzi di mister Dente che vincono tra le mura amiche la gara di Coppa Campania contro un’ottima squadra, il Real Palomonte. La gara si gioca nel primo tempo, un match con agonismo e con i protagonisti che hanno lottato su ogni palla. Dopo aver colpito una traversa al 18’ su calcio d’angolo con Bravoco, è al 26’ che arriva il gol del vantaggio su calcio piazzato di Lordi per Di Pietro che si fa trovare pronto sul secondo palo incornando il momentaneo 1-0. Soltanto dopo 3 giri di lancette, al 29’ arriva il pareggio del Palomonte, è 1-1. Al 38’ su pressing di Di Pietro che conquista palla a centrocampo, gioco a due con Forlano che salta due avversari in uno strappo di 35 metri, palla filtrante per Di Pietro che di prima trafigge il portiere ospite per il 2-1. Il secondo tempo è scarno di occasioni da entrambe le parti. Si conclude così la gara. Ora testa alla prima di campionato, nella quale l'Atl. San Gregorio è atteso all’esordio in trasferta contro la Sanseverinese.