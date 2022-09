Atl. Faiano e Victoria Marra a valanga, bene Sarnese e Centro Storico Salerno

Nello scorso fine settimana è iniziata la Coppa Campania di Promozione con le gare d’andata del primo turno. Per quanto riguarda le formazioni salernitane, l’Atl. San Gregorio addomestica 2-1 il Real Palomonte. Al campo sportivo Volpe il Centro Storico Salerno supera il Nocera Superiore per 3-1. Finisce in parità il match tra Sarnese e Sant’Egidio. Dopo il vantaggio dei granata nel primo tempo al 90' arriva il pari degli ospiti. 2-2 tra San Vito Positano e Virtus Vesuvio Ottaviano, con le reti di Mari e Raia per i costieri pareggiate da quelle di Ambrosio e Langella per i vesuviani. Vittoria in rimonta per lo Sporting Pontecagnano che batte in casa per 2-1 il Poseidon. Al campo sportivo Mario Vecchio di Capaccio Paestum, vittoria schiacciante per l’Atletico Faiano che si sbarazza per 6-0 dei padroni di casa dell’Herajon. Da una vittoria schiacciante all’altra, anche la Victoria Marra strapazza la Pro Sangiorgese col punteggio di 5-0. In rete per la celeste Iuliano con una doppietta, Acanfora, Russo e Cherillo. Pari e patta tra Calpazio e Sapri che terminano il match d’andata sull’1-1 anche se i padroni di casa avrebbero meritato di più. Vittoria invece per la Sanseverinese che regola 2-0 la Temeraria grazie ai gol di Pecora e Spina. Match di ritorno in programma mercoledì 21 settembre.