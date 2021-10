Tutto semplice per la Pro Sangiorgese

MONTORO-PRO SANGIORGESE 1-4

Secondo turno della fase regionale della Coppa Italia di Promozione, e allo stadio comunale Sandro Pertini di Montoro si affrontano la squadra locale e la Pro Sangiorgese. Il risultato al termine dei 90’ è piuttosto perentorio, con gli ospiti che si sono imposti con il punteggio di 1-4 grazie alla doppietta di Giuseppe Santoriello, e le reti di Vincenzo Iapicco e Francesco Federico. Tre punti in trasferta importanti per la formazione salernitana che adesso dovrà affrontare nel terzo ed ultimo turno del gironcino, tra le mura amiche, l’altra formazione irpina del Solofra. Sarà quella la partita decisiva per decretare chi meriterà il primo posto del girone e la conseguente qualificazione alla fase successiva della manifestazione tricolore. Già eliminato invece il Montoro che oltre ad essere stato sconfitto dalla Pro Sangiorgese, ha perso anche il match contro il Solofra con il punteggio ancor più netto di 7-0.