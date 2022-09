Vittoria in rimonta per il Pontecagnano: 2-1 al Poseidon

PONTECAGNANO-POSEIDON 2-1

Buona la prima per lo Sporting Pontecagnano, che alla prima partita ufficiale della stagione hanno battono per 2-1 il Poseidon. Nella partita di Coppa Campania, buona la prestazione della squadra guidata da Carlo Graziani che con Francesco Pecora e Andrea Picaro, entrambi autori di due gol da cineteca, ribalta il risultato che vedeva gli ospiti in vantaggio sullo 0-1. Archiava la gara d'andata del primo turno di coppa, lo Sporting continuerà gli allenamenti in vista della prima gara ufficiale di campionato.