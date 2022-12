Coppa Italia, passano Victoria Marra e Atl. San Gregorio

Squadra in casa

Squadra in casa Victoria Marra

Il 4-0 maturato contro il Centro Storico Salerno permette alla Victoria Marra di accedere ai quarti di finale di Coppa Campania. Un risultato che dimostra ulteriormente quanto la società tenga a questa competizione, sottolineato anche dal valore dei diversi giovani impiegati per l'incontro. Pareggio nell'altro match tutto salernitano tra Atletico San Gregorio e Sapri, un'1-1 che premia i padroni di casa dopo la vittoria dell'andata in trasferta per 1-0.