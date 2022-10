Derby acceso e con tanti gol tra Herajon e Calpazio

Al Comunale A. Spirito il Sant'Egidio supera in rimonta la Sanseverinese. Al vantaggio ospite di Spina arrivato al quarto d'ora del primo tempo, risponde Aprea al 36' mandando le squadre all'intervallo sull'1-1. Al 74' il gol vittoria per i padroni di casa firmato da Santaniello. Fa valere la legge del campo sportivo Volpe il Centro Storico Salerno, che liquida 1-0 l'Atletico San Gregorio. Di Natella la rete decisiva per i granata. Vincce 3-0 allo stadio Sessa la Pro Sangiorgese contro la Poseidon. In rete nel primo tempo De Sio direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa entra bomber De Luca che raddoppia, e nel concludersi della partita Nocera la chiude definitivamente. Allo stadio Mario Vecchio di Capaccio è andato in scena il derby tra Herajon e Calpazio, conclusosi sul 2-2. E' Cibele a portare in vantaggio la squadra che gioca in casa al 10', che poi trova anche il raddoppio annullato per fuorigioco. Il pareggio arriva al 5' della ripresa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Capozzoli colpisce tutto solo a centro area. Al 65' la rimonta della Calpazio è completa. Sempre da corner passa in vantaggio con Russo bravo a risolvere di testa una mischia. La gara si fa ruvida, e al 79' Tesoniere atterra Cibele in area di rigore. L'arbitro assegna il penalty che Serrone realizza per il 2-2 finale.