Allo stadio Massajoli di Eboli si è disputato l’incontro tra i padroni di casa dell’Ebolitana ed il Nocera Superiore. Sono proprio quest’ultimi a sbloccare la sfida al 20' del primo tempo portandosi così in vantaggio per 1-0. La reazione dei locali non tarda però ad arrivare, e infatti tempo 10’ e arriva la rete del pareggio grazie al calcio di rigore trasformato dall’attaccante Arpaia. È sull’1-1 che sta per terminare la prima frazione di gioco quando, proprio allo scadere, la squadra ospite si porta nuovamente in vantaggio. Nella ripresa l’Ebolitana ha la ghiotta occasione di rimettere di nuovo la situazione in parità, ma questa volta al 55’ bomber Arpaia sbaglia il calcio di rigore del possibile 2-2. La partita regala poche altre emozioni, e così il Nocera Superiore strappa tre punti preziosi.