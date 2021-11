Terza vittoria consecutiva per il Giffoni Sei Casali

GIFFONI SEI CASALI-SANSEVERINESE 2-1

GIFFONI SEI CASALI: Patella; Cardillo, Magliocca, Bove, Brigantino, Giordano (63′ Malandrino), Sabatino, Guerrera, Di Martino (82′ G. Coppola), Campione (85′ Carbonaro), Naddeo (63′ Iacovazzo). All. Di Muro.

SANSEVERINESE: Giarletta; Pecoraro, Anastasio, A. Coppola, Terrone, D. Romano, Barone, Galasso (85′ Vitale), Condolucci, Liguori, A. Romano (62′ Pascale). All. Romano (squalificato).

ARBITRO: Lorenzo Corrado di Napoli.

RETI: 8′ rig. Campione, 12′ Guerrera, 14′ rig. Anastasio (S).

Decima giornata del campionato di Promozione, e il Giffoni Sei Casali coglie la terza vittoria consecutiva grazie al 2-1 interno rifilato alla Sanseverinese. I grifoni restano a -4 dal Centro Storico Salerno capolista grazie ai tre punti griffati dai "gemelli del gol" Campione-Guerrera, autori di un uno-due micidiale ad inizio gara, in cui succede davvero di tutto. I giallorossi hanno avuto nel corso della gara altre nitide occasioni per colpire, dovendosi poi difendere nel finale di gara dagli assalti di una Sanseverinese tosta e gagliarda che ha tentato sino alla fine di agguantare il pari. Al 7′ Di Martino ruba una grande palla a Coppola al limite e si lancia in area dove viene steso, l’arbitro assegna il penalty che Campione non sbaglia. Al 12′ punizione dai 25 metri, sulla battuta va Guerrera che indovina la parabola e gonfia la rete con Giarletta immobile. Al 13′ Liguori lotta in area e viene steso da Bove, per l’arbitro è calcio di rigore. Anastasio non perdona e accorcia le distanze dagli undici metri.