Promozione Girone D, la Victoria Marra non vuol fermarsi

Tra le sfide valide per la ventunesima giornata del girone D del campionato di Promozione, figura l'incontro tra la Victoria Marra e la Scuola Calcio Striano. Fischio d'inizio dalla partita domani, sabato 5 marzo alle ore 15:00 presso il campo sportivo Novi di Angri. Le due squadre hanno decisamente degli obiettivi diversi da raggiungere, eppure scenderanno in campo con il medesimo scopo che è quello di portare a casa gli agogniati tre punti. Una partita quindi che si presenta molto importante, e che può segnare la stagione di entrambe le formazioni. I ragazzi di mister Liguori, però, dopo le ultime vittorie vogliono incanalare tutta la loro concentrazione e le loro energie nel finale di questo campionato per cercare di realizzare quello che sarebbe il sogno dei playoff.