Allo stadio comunale M.Vecchio di Paestum, l'Herajon batte la Sanseverinese col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Cibele. Termina invece 1-1 l'incontro tra Real Palomonte e Calpazio. Alla rete di Naddeo replica quella di Jarju per gli ospiti. Infine vittoria della Temeraria che, per 3-0, batte in casa il Nocera Superiore.