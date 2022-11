Procida match winner, l'Herajon batte il Sapri

Primo tempo di sostanziale equilibrio tra Herajon e Sapri, nel match del sabato del campionato di Promozione. Le due formazioni non si fanno male e chiudono sullo 0-0 la prima frazione. Nel secondo tempo il Sapri resta in dieci uomini dopo pochi minuti di gioco per l'espulsione di Maffoncelli, e Procida ne approfitta per portare in vantaggio l'Herajon. Gli ospiti nel finale, nonostante l'inferiorità numerica, prendono coraggio ma sprecano l'occasione del pareggio con Milioti, il cui tiro da pochi metri si infrange sul palo della porta difesa da Russo.