Lo Sporting Pontecagnano la spunta al 96'

Lo Sporting Pontecagnano vince ancora battendo a domicilio per 1-0 l'Herajon allo stadio Mario Vecchio di Capaccio. La partita, bella, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni piuttosto giovani, è stata decisa solo all'ultimo respiro. Non sono comunque mancate le occasioni per sbloccare in precedenza il risultato. L'Herajon ha avuto un'ottima opportunità in contropiede prima del 70', mentre lo stesso Sporting è incappato intorno all'80' contro le prodezze del portiere avversario che ha prima messo il guantone su una punizione al limite dell'area, e sulla stessa respinta si è fatto trovare pronto sulla conclusione a tu per tu. Giusta comunque l'intuizione di mister Carlo Graziani che ha buttato nella mischia De Rosa, il quale ha concretizzato con un colpo di testa la punizione battuta da Pecora al 96', ben oltre lo stesso recupero di 4' che l'arbitro aveva assegnato.