Promozione, il Centro Storico cade ad un passo dalla finale

SOLOFRA-CENTRO STORICO SALERNO 3-1

RETI: 4’ Minopoli (S), 22’ rig. Rapolo (S), 41’ Di Benedetto (S), 74’ Del Vecchio (CS).

Allo stadio Gallucci il Solofra liquida con un secco 3-1 il Centro Storico Salerno e conquista la qualificazione alla finale dei playoff di Promozione dove affronterà il Capri Anacapri, che a sua volta si è imposto per 3-1 sul Rione Terra. Per il Solofra è Minopoli a sbloccare subito la partita, e al 15’ va vicinissimo al raddoppio quando colpisce la traversa. Il 2-0 lo firma al 22’ Rapolo, freddo a realizzare su calcio di rigore procurato da Di Filippo. Al 41’ i gialloblu calano il tris quando Di Filippo serve Di Benedetto che non sbaglia la conclusione. Nella ripresa succede poco, anche se al 74’ accorcia le distanze il Centro Storico grazie alla rete di Del Vecchio, che poi in pieno recupero si fa anche espellere.