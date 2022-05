Promozione, il quadro dei playoff con le finali

Dopo il primo turno dei playoff di Promozione continua la corsa per affiancare le già cinque promosse in Eccellenza, ovvero Villa Literno (che ha vinto anche la Coppa Campania di categoria), Carotenuto, Ercolanese, Massalubrense e Giffoni Sei Casali. Per la sesta promozione restano in corsa nove squadre. Per il girone A è finale tra Cellole e Ponte; nel girone B il Solofra affronta il Cimitile; nel girone C il Quartograd se la vedrà con il Rione Terra; nel girone D il Capri Anacapri è già qualificato per gli spareggi promozione; infine nel girone E passerà la vincente tra Centro Storico Salerno e Sarnese. Le cinque squadre vincenti i rispettivi tabelloni playoff di ogni girone accederanno, infatti, agli spareggi promozione. Sarà stilata una classifica in base alla posizione raggiunta in campionato, e in caso di uguale posizione si terranno conto di miglior quoziente punti o miglior quoziente reti fino al sorteggio come ultimo criterio. Le società che risulteranno essere prima, seconda e terza accederanno direttamente al secondo turno, mentre la quarta e la quinta si sfideranno in un primo turno. Solo la vincente gli spareggi promozione acquisirà il diritto di partecipare al campionato di Eccellenza.