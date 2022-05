Promozione, le gare playout e le squadre retrocesse

Sono ben tredici le squadre retrocesse dal campionato di Promozione al termine della stagione regolare considerando tutti e cinque i gironi campani. Si tratta di Vitulano, Teano, Aquile Rosanero Caserta, Montoro, Manocalzati, Real San Martino, Lacco Ameno, San Francesco Soccer, San Giuseppe, Sant’Aniello Gragnano, Striano, Herajon, Rocchese e Giffonese. Le altre cinque squadre che dovranno salutare la categoria usciranno dal verdetto dei playout, che si giocheranno in gara secca sul campo della meglio posizionata in classifica, che godrà della salvezza in caso di situazione di parità al termine dei tempi supplementari. Per il girone A scontro tra Virtus Goti e Lusciano, nel girone B la Bisaccese ospiterà il Castelpoto, nel girone C la Puteolana 1909 se la vedrà con l’Isola di Procida, nel girone D l’Atletico Pagani incontrerà il San Sebastiano, infine nel girone E sarà sfida tre Real Palomonte e Academy Ebolitana.