Primo stop per la Sarnese tra mille polemiche

SARNESE-POSEIDON 0-1 (pt 0-0)

SARNESE: Inserra, Squillante, Santaniello (92’ Giampietro), Parlato, Villacaro, Pappacena (54’ Tortora), Pivetta (54’ Esposito), Di Capua (83’ Trapanese), Vitale, Savarese, Pagano. All. Trapani.

POSEIDON: Venuti, Gullo, Nastase, R. Di Gregorio, Palumbo, Pastore, Valente (66’ Maiorano), Maucione (83’ Di Filippo), Di Giacomo, Corbo (76’ Silo), V. Di Gregorio (72’ Santese). All. Solimeno.

ARBITRO: Marco Ganzerli di Frattamaggiore.

RETE: 91’ Di Giacomo.

Prima sconfitta stagionale per la Sarnese nel campionato di Promozione, ma di certo non è il primo passo falso per la formazione di mister Trapani. Nell’ultimo periodo i granata stanno raccogliendo decisamente molto meno di quello che potrebbero meritare, e non mancano neppure le recriminazioni. Una sconfitta, quella maturata tra le mura amiche dello stadio Squitiero dall’amaro sapore di beffa. Dopo un pimo tempo bloccato, nella ripresa la gara diventa molto movimentata anche per via dell’espulsione di Savarese al 68’ per doppia ammonizione. Un episodio negativo che costringe la Sarnese a giocare in dieci uomini per oltre 20’. Nonostante ciò, al 71’ i granata riescono a trovare la via del gol con il solito bomber Vitale. La rete viene però annullata per fuorigioco e questo accende le proteste. I padroni di casa alla caccia della vittoria si riversano in attacco nonostante stiano giocando in inferiorità numerica. E invece arriva la rete avversaria, all’inizio del recupero, con l’attaccante Di Giacomo. Altra polemica perché sembra che il giocatore fosse in realtà in fuorigioco. L’arbitro indica comunque il centrocampo convalidando la rete. Con questa sconfitta la Sarnese rallenta ancora una volta la propria marcia.