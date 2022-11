Pontecagnano fermato dal fanalino di coda

Decima giornata del girone D del campionato di Promozione, e la capolista Sporting Pontecagnano incredibilmente non riesce a superare in trasferta il fanalino di coda Poseidon. Dell'1-1 finale ne approfitta la seconda della classe Atletico San Gregorio, che battendo per 1-0 in casa il Real Palomonte, penultimo, si porta a soli due punti dalla testa della classifica aspettando l'Atletico Faiano. Pareggio a reti inviolate tra Sant'Egidio e Temeraria, mentre è della Pro Sangiorgese il derby contro la Sanseverinese, terminato con il punteggio di 3-1.