Solo un pari nel big match tra Pro Sangiorgese e Atl. Faiano

L'Atl. Faiano strappa un punto nel big match contro la Pro Sangiorgese terminato sul 2-2. La gara comincia con i padroni di casa molto aggressivi e con un Faiano troppo remissivo che non riesce ad imporsi a centrocampo. Fioccano le potenziali occasioni per la Pro Sangiorgese, la quale riesce a passare al minuto 23 con Liguori che supera l’estremo difensore con un tiro impeccabile. Al minuto 40, invece, il raddoppio su un calcio di punizione poco fuori dall’area di rigore: Bonfiglio insacca alle spalle di Zizzania. La ripresa inizia con un Faiano più motivato. Mister Ceresoli cambia assetto alla squadra inserendo giocatori più offensivi e la partita cambia trama. Gli ospiti cominciano a giocare meglio e ad affacciarsi sempre di più nella trequarti avversaria, creando qualche occasione. Al minuto 19, su corner di Giuliani, Romano di testa spinge il pallone in rete, dimezzando il vantaggio dei locali. Il Faiano continua a macinare gioco, complice anche un vistoso calo atletico degli avversari; al minuto 31 Ruggiero si vede annullare una rete per fuorigioco, ma è solo il preludio al pareggio. Nei secondi finali, infatti, è Mazza a trafiggere la porta di casa sempre di testa su un cross dalla destra. È stata una gara dai due volti, un tempo per parte per le due compagini che stanno facendo bene in questo campionato di Promozione. Un punto che tutto sommato soddisfa le formazioni guidate da Cuccurullo e Ceresoli.