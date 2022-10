Una corsara Pro Sangiorgese si prende la testa della classifica

Squadra in casa

La Pro Sangiorgese vince con un netto 2-0, con un gol per tempo, a Buccino contro il Real Palomonte. Gli uomini in rossoblù si aggiudicano i 3 punti con la rete di De Sio su calcio di rigore e del bomber Claudio Pagano. Con questa vittoria la Pro Sangiorgese raggiunge il Pontecagnano al primo posto con 9 punti. Sporting che invece è stato sconfitto in casa dal Centro Storico Salerno con il punteggio di 2-0.