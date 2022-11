Victoria Marra corsara a Palomonte

Nona giornata del girone D di Promozione, al Comunale di Palomonte i padroni di casa allenati da mister Del Sorbo ospitano il Victoria Marra reduce dalla convincente vittoria per 2-0 sul Sant’Egidio. Mister Alfonso Liguori, rientrato dalla squalifica, si affida al 4-3-3. Tra i pali sempre Cirillo difeso dalla retroguardia formata da Passerini, Califano, Benedetto e Amita, centrocampo che si schiera con Ferri, Balzano e Iapicco, a guidare l’attacco ci pensa Acanfora spalleggiato da Tanda e Giammetta. Modulo a specchio anche per i padroni di casa che già nei primi minuti di gara vanno sotto. Al 15’ tutto nasce dai piedi di Iapicco, pennellata per Giammetta che riceve palla già sospeso in aria e con una splendida sforbiciata segna una delle reti più belle, almeno, di questo inizio di stagione e porta in avanti i suoi. Numero 11 scafatese che si dimostra di essere in giornata di grazia pochi minuti più tardi quando, su cross di Tanda, va vicino al raddoppio che invece arriva al 29’. Angolo battuto da Amita, Califano salta più alto di tutti e di testa la insacca alle spalle di Pirolo. Doppio vantaggio che porta fiducia agli uomini di mister Liguori che, fatta eccezione per qualche sporadica occasione avversaria, controllano la gara fino al duplice fischio del direttore di gara che decreta la fine della prima frazione. Nei secondi 45 minuti la storia non cambia, il Victoria Marra scende bene in campo e va vicino alla rete con Acanfora ma, come si suol dire, gol sbagliato gol subito e così sul ribaltamento di fronte al 16’ azione di Naddeo che mette in mezzo dove Califano anticipa Boffa regalando con l'autorete il 2-1 agli avversari. C’è da difendere il risultato e, se possibile, chiudere la partita, e il Victoria Marra lo sa bene. Prima Tanda, poi Acanfora, provano a mettere il proprio nome sul tabellino senza però riuscirci e dovendo assistere nei minuti finali ai tentativi di arrembaggio dei padroni di casa. Tentativi ben neutralizzati però da una retroguardia attenta per tutti i 90' di gara che dopo 6' di recupero si chiudono con la vittoria, bella e convincente, della compagine di patron Tafuro, che può così festeggiare e continuare la rincorsa alle prime posizioni.