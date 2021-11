ROCCHESE-SARNESE 1-3

ROCCHESE: Parisi, Montuori, Di Domenico (38’st V. Senatore), Liguori (9’st Molisse), Cappuccio (1’st Vicidomini), Zito, Maiorino, Rinaldi (28’st Verderame), Lambiase, Nocerino, Tammaro Squillante (17’st D. Senatore). All. Ferrara.

SARNESE: Inserra, Squillante, Scippa (35’st Annunziata), Parlato, Villacaro, Santaniello, Giampietro (28’st Tortora), Savarese, F. Vitale, Cioffi (42’st Esposito), Pagano (45’st Lanzetta). All. Trapani.

ARBITRO: Gabriele Rifatto di Napoli.

RETI: 28’ Vitale, 2’st Zito, 14’st Cioffi, 41’st Pagano.

Torna a sorridere la Sarnese, vittoriosa sul campo di una coriacea Rocchese che ha limitato il passivo grazie a diversi interventi del portiere Parisi. Pronti, via e la Sarnese passa subito in vantaggio con Vitale, ma il bomber granata si vede annullare la rete per offisde. È, poi, la bravura dell’estremo difensore rocchese a negare la gioia del gol agli avanti granata. Nulla può, però, intorno alla mezz’ora quando capitola all’azione insistita della Sarnese, finalizzata da Vitale. La gara sembra in discesa per i granata che sfiorano più volte il gol, ma ad avvio di ripresa è la Rocchese a trovare il pareggio col colpo di testa vincente di Zito. Accusato il colpo, la squadra di mister Trapani si riversa nuovamente in attacco, andando in rete con Cioffi e Pagano. Tre reti del suo tridente d’attacco e la Sarnese fa sua l’intera posta in palio.