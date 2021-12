Il San Vito Positano ribalta la gara e vince

SAN VITO POSITANO-MICRI 2-1

RETI: 14' rig. Martino, 19' Fortunato, 73' Scala.

Gara bella, tosta, giocata a viso aperto da entrambe le squadre quella disputata allo stadio Cerulli di Massalubrense tra il San Vito Positano ed il Micri. Al 14' è subito gol Micri con Bosco che si inserisce tra le linee e viene abbattuto in area di rigore. L'arbitro decreta il calcio di rigore che Martino realizza. La reazione del Positano è pronta e rabbiosa trovando il pareggia dopo 5' con Fortunato che approfitta di una carambola in area. La gara si accende ancor di più. Palo dalla distanza per il Positano, Martino prova a pungere su punizione per il Micri. Nel secondo tempo continua a regnare l'equilibrio. Al 73' arriva il 2-1 per i padroni di casa con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Scala. I ragazzi del Micri non demordono e continuano a giocare. Di Giacomo si rende pericoloso su punizione e poi con un tiro dal limite deviato da Scala.