San Vito Positano, inizio horror di campionato

S.VITO POSITANO-SANTA MARIA LA CARITÁ 1-3

S.VITO POSITANO: Palumbo, Ruocco, Conforto, Esposito, Bocchetti, Gargiulo, Raia, Agrillo, Martone, Mari, Romano.

SANTA MARIA LA CARITÁ: Inserra, Gargiulo, Ruocco, De Caro, Russo, Apuzzo, Vollero (77′ Cioffi), Blasio, Formisano (65’ De Simone N.), Talia (88′ Fortunato), Farriciello.

RETI: 38′ Raia, 42′ aut. S. Vito Positano, 55′ e 61' Farriciello.

Quarta giornata del girone B del campionato di Promozione e quarta sconfitta per il San Vito Positano che perde in casa contro il Santa Maria la Carità. Per i giallorossi un avvio di torneo davvero in salita. A sbloccare il punteggio della gara ci pensa Raia al 38' che porta in vantaggio i padroni di casa. Poco dopo però, la difesa costiera è sfortunata e praticamente si fa da sola il gol che vale il momentaneo pareggio. Nella ripresa è la doppietta di Farriciello che permette agli ospiti di conquistare l'intera posta in palio.