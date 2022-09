Atl. San Gregorio corsaro con la Sanseverinese

Buona anche la prima partita ufficiale di campionato per l'Atletico San Gregorio di mister Dente, che vince fuori casa sul campo della Sanseverinese. Il gol vittoria del bomber Serritella al 21’ del primo tempo su assist di Forlano. Ma sono state davvero tantissime le occasioni non concretizzate dagli ospiti, che hanno così determinato un risultato di una sola lunghezza di distanza. Resta comunque ottima la prestazione dell'Atletico, che ora dovrà concentrarsi alla prossima partita che rappresenta l’esordio in casa.