Promozione, vincono Sanseverinese e Victoria Marra

Ottavo turno del campionato di Promozione. Nel girone D la Victoria Marra espugna il campo sportivo di Striano con un netto 3-0. Tutti nel primo tempo i gol della formazione che ha visto sedere in panchina mister Fabio Collaro dopo la stangata del giudice sportivo, e soprattutto tutti che portano la firma del numero 9 Daniele Acanfora. Una vittoria che conferma la squadra nelle parti alte della classifica con 17 punti già in cascina. Nello stesso girone arriva un'altra sconfitta per l'Atletico Pagani, superato in casa per 0-1 dal Micri. La formazione paganese continua ad essere terzultima in classfica con soli 2 punti, davanti a Striano e Sant'Aniello ancora ferme a 0.

Nel girone E Sanseverinese e Giffoni Sei Casali si portano al secondo posto dietro al Centro Storico Salerno, prima della classe con 22 punti, superando la Pro Sangiorgese sconfitta proprio dalla primatista e la Sarnese incappata nella prima sconfitta tra le polemiche. La Sanseverinese ha battuto a domicilio lo Sporting Pontecagnano per 3-2 dopo essere andata in svantaggio per due volte. In rete Siglioccolo, Capuano e il solito Tolino. Per gli avversari hanno segnato Lamberti e Castaldi. Il Giffoni Sei Casali si è invece imposto in casa per 2-0 sul Real Palomonte grazie ai gol di Campione e De Luca.