La Sarnese in dieci mette alle corde il Centro Storico

La Sarnese torna dalla trasferta contro il Centro Storico Salerno con un pareggio che muove di un punto la classifica, ma di certo non ripaga i ragazzi di mister Ferrara per il volume di gioco espresso nei 97 minuti di gara. In 10 uomini dal 40’ del primo tempo, per l’espulsione di Oliva causa doppio giallo, i granata hanno giocato alla pari contro i padroni di casa che, nonostante il vantaggio numerico, non hanno quasi mai impensierito Tancredi che si è limitato ad una ordinaria amministrazione della sua area di rigore. Mentre la Sarnese ha creato tanto ma Polichetti, Messina, Walid e Conte non sono riusciti a realizzare la meritata rete. Ora la testa è già rivolta ai prossimi impegni. Mercoledì in Coppa Campania contro il Victoria Marra e sabato quando allo Squitieri arriverà la capolista Sporting Pontecagnano.