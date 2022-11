Promozione, la Sarnese cambia allenatore

La Sarnese ha comunicato che mister Cristian Ferrara non ricoprirà più l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Allenatore e società hanno maturato di comune accordo questa decisione dopo gli ultimi risultati in campionato e coppa. Lasciano l'incarico anche mister Gerardo Franza e il preparatore atletico prof. Alfredo Belotti. La presidente del club Maria Adiletta e la dirigenza granata sono già al lavoro per dare alla squadra una nuova guida tecnica.