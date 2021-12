Sarnese e Giffoni Sei Casali non si fanno male: finisce 0-0

SARNESE-GIFFONI SEI CASALI 0-0

SARNESE: Inserra, Squillante, Scippa (27’st Trapanese), Parlato, Villacaro, Agnello, Giampietro (30’st Oliva), Savarese (14’st Buonfiglio), F. Vitale, Cioffi (21’st Guadagno), Pagano. All. Trapani.

GIFFONI SEI CASALI: Tancredi, Cardillo (27’st Brigantino), Magliocca, Avallone (43’ Naddeo), Bove, Coppola (3’st Desiderio), Iacovazzo (43’st Malandrino), Liguori, Campione, Guerrera, Santucci (37’st Cavaliero). All. De Caro.

ARBITRO: Francesco Fermo di Torre Annunziata.

Si conclude con un pareggio a reti bianche la sfida fra Sarnese e Giffoni Sei Casali, una gara piacevole e combattuta da entrambe le squadre che, fino alla fine, hanno provato a far propria l’intera posta in palio. La Sarnese vicina al gol già in avvio di partita con il tap-in di Scippa bloccato sulla linea da Tancredi. Stessa sorte ad inizio ripresa con la bella conclusione di Vitale allontanata dalla porta da un difensore giallorosso col portiere battuto. Il Giffoni Sei Casali può invece recriminare per il doppio intervento ravvicinato di Inserra sulle conclusioni sotto porta di Campione e Malandrino.