Vittoria di felicità per la Sarnese

Arriva la prima vittoria stagionale per la Sarnese al termine di una partita giocata molto bene dai ragazzi di mister Ferrara, che hanno concesso poco all'Herajon. Ma è stato un risultato sofferto per le tante occasioni da gol non realizzate dai granata, forse per la troppa voglia di vincere a tutti i costi. Partita che diventa anche in salita con l'infortunio occorso a Gerardo Rescigno, uscito al 40' del primo tempo per una lussazione alla spalla, e protagonista fino a quel momento di una buonissima partita. La svolta arriva al 20' del secondo tempo quando Polichetti entra in area palla al piede ma viene steso a due metri dalla porta. L'arbitro decreta il rigore che realizza Palmieri, facendo esplodere tutta la squadra in un abbraccio collettivo con al centro proprio mister Ferrara, sovrastato in panchina.