La Sarnese crea tanto ma conclude poco

È stata una di quelle partite che lascia l’amaro in bocca alla Sarnese, che non è andata oltre il 2-2 contro lo Sporting Pontecagnano. Negli occhi degli spettatori dello Squitieri rimane il bel gioco espresso dai ragazzi di mister Ferrara che ha lasciato in panchina nel primo tempo Conte, Messina e Banco alle prese con piccoli guai fisici. La formazione scelta dal tecnico ha dominato il campo in ogni settore concedendo il minimo allo Sporting che ha trovato le reti su due episodi: una disattenzione difensiva granata e un rigore assegnato dal direttore di gara a 5 minuti dalla fine. Le due reti granata sono state realizzate da Polichetti per un 2-2 che, di certo, non premia la Sarnese e il bel gioco espresso in 97 minuti di gara.