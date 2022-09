Sarnese, alla fine si piega anche Tancredi

Pro Sangiorgese-Sarnese si gioca sotto un acquazzone incessante. Al 4' Pro Sangiorgese pericolosa col tiro di Liguori ma grande parata di Tancredi. Ancora locali in avanti al 10' col colpo di testa di Pagano, parata di nuovo di Tancredi. Al 13' bella azione di Oliva sulla sinistra, cross parato dal portiere di casa. Al 25' azione solitaria di Liguori che cade in area sarnese ma per l'arbitro è simulazione. Al 28' calcio di punizione per i granata dalla sinistra, lo batte Conte, di poco a lato. Al 35' nuovo calcio di punizione per la Sarnese. Gran tiro di Anastasio parato dal portiere. Al 37' azione pericolosa della Sarnese sull'asse Vastarella-Missina che al limite dell'area viene bloccato. Dopo 1 minuto di recupero finisce il primo tempo sul risultato di 0-0. Ad inizio ripresa dagli sviluppi di un calcio d'angolo la Pro Sangiorgese colpisce la traversa con Nocera. Al 9' Liguori colpisce male di testa e manda fuori il pallone. Sul capovolgimento dell'azione, Conte per la Sarnese si propone sulla sinistra ma il suo cross non viene sfruttato in area. Al 22' bella azione manovrata della Sarnese con il tiro di Anastasio parato dal portiere. Dopo due minuti è sempre il numero 11 granata pericoloso con un tiro dal limite parato a terra. Al 46' la Pro Sangiorgese si porta in vantaggio con Lanzieri che dal limite lascia partire un tiro beffardo che finisce alle spalle di Tancredi.