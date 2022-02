Promozione, la Sarnese ha la meglio sulla Pro Sangiorgese

SARNESE-PRO SANGIORGESE 1-0

SARNESE: Inserra, Lanzetta, Scippa, Parlato, Villacaro, Agnello, Chirullo (25’st Tammaro), Giampietro, Vitale (23’st Buonfiglio), Savarese, Pagano. All. Trapani.

PRO SANGIORGESE: Cesarano, Granato, F. Oliva, Nocera (28’st Santoriello), Veneziano, Asciuti (37’st Napoletano), Barone (18’st D’Aponte), Pascale (3’st Di Balsamo), De Luca, De Sio, Lamberti (10’st Medugno). All. Cuccurullo (squalif.).

ARBITRO: Genaro Mennella di Torre del Greco.

RETE: 37’ Pagano.

Gara combattuta e tirata quella andata in scena allo Squitieri fra Sarnese e Pro Sangiorgese e nella quale hanno avuto la meglio i granata che hanno conquistato i tre punti con un gol di rapina di Pagano. Nella prima frazione di gioco le squadre si annullano a vicenda, rispondendo colpo su colpo. Gli ospiti impegnano nei primi minuti Inserra, chiamato al doppio intervento ravvicinato. La Sarnese si rende pericolosa con Savarese e Vitale. A portare in vantaggio i suoi è, però, Pagano, lesto a ribattere una palla ribattuta da Cesarano. Nella ripresa la Pro Sangiorgese mette in campo forze nuove alla ricerca del pareggio, sale l’agonismo in campo ma il risultato non cambia ed i granata si portano al terzo posto in classifica.