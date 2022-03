Promozione, la Sarnese cala il poker

SARNESE-ROCCHESE 4-1

SARNESE: Inserra, M. Squillante (35’st Lanzetta), Beys, Parlato, Caldarelli, Agnello (39’st Annunziata), Giampietro, Buonfiglio (45’st Vuolo), Vitale, Savarese, Pagano (41’st De Vivo). A disp: Coticelli, Lavinea, Trigliozzi, L. Squillante. All. Trapani.

ROCCHESE: Stile (9’ Iovino), Di Domenico, Di Sanza, Amodio (29’ D’Amico), Cappuccio, Rinaldi, Maiorino (32’st Schiavi), Molisse (22’st Falzone), Lambiase (9’st Senatore), Nocerino, Martinello. A disp: Verderame, Catone, Liguori, Ricci. All. Salvati.

ARBITRO: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore.

RETI: 22’ rig. Vitale, 24’ Pagano, 39’ Di Sanza (R), 32’st Pagano, 45’st Vitale.

La Sarnese liquida la pratica Rocchese con due doppiette dei suoi bomber, arrivati insieme a quota 30 gol in campionato. I granata partono subito forti in avanti, gli ospiti devono invece cambiare portiere, avendo Stile la peggio nel contrasto fortuito con Pagano. Il risultato si sblocca al 22’ grazie ad uno scatenato Pagano che costringe al fallo da rigore Iovino. Dal dischetto non sbaglia Vitale. Passano appena 2’ e lo stesso Pagano raddoppia le marcature granata. Il ritmo della gara cala, complice anche il vento che imperversa sullo Squitieri. Sul finire di tempo, però, la Rocchese dimezza lo svantaggio con Di Sanza, lesto a calciare a rete mentre i sarnesi erano fermi ad aspettare di battere una rimessa laterale. La ripresa risulta più incerta ma Inserra è chiamato solo una volta ad intervenire su Falzone. Sul fronte opposto Pagano prima impatta sul palo, poi firma il tris con un rasoterra dal limite. La Rocchese non si arrende ed Inserra è impegnato in un doppio intervento ravvicinato. Il sigillo finale lo mette ancora bomber Vitale, con un pallonetto che diventa il suo 25mo gol stagionale.