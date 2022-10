Pirotecnico pari tra Sarnese e Victoria Marra

Sarnese-Victoria Marra 3-3

Sarnese: Tancredi, Annunziata (44 st' Messina), Oliva (24' st Esposito), Anastasio, (1' st Ouachacham), Villacaro, Spedaliere, Giampietro, Palmieri (24' st Scippa), Polichetti, Conte, Banco. All. Ferrara.

Victoria Marra: Cirillo, Iuliano (42' st Russo), Amita, Iapicco, Benedetto (44' pt Vitiello) , Califano, Tanda (7' st Simmeri), Balzano, Acanfora, Ferri (24' st Di Dato), Giammetta. All. Stile.

Reti: 5' Tanda (V), 19' Conte (S), 27' rig. Acanfora (V), 40' rig. Polichetti (S), 54' Iapicco (V), 89' Scippa (S).

Dopo 90 minuti intensi termina 3-3 tra Sarnese e Victoria Marra, nella settima giornata di campionato del girone D di Promozione. Il Victoria Marra, in divisa gialloblu e senza lo squalificato mister Alfonso Liguori, trova subito il vantaggio al 5' minuto con il gol di Tanda sugli sviluppi di un calcio piazziato. Ospiti che continuano a spingere ma la Sarnese, su un calcio di punizione dall'interno dell'area di rigore, ha l'opportunità di agguantare il pari che arriverà al 19'. Conte dalla sinistra si accentra e conclude in diagonale verso il secondo palo difeso da Cirillo che nulla può, è 1-1. 27' minuto, Spedaliere commette fallo in area e si guadagna un rosso diretto oltre che concedere il penalty ai ragazzi di mister Stile. Dal dischetto va Acanfora che riporta in vantaggio i suoi. La Sarnese risponde con Polichetti che serve in mezzo Conte che viene atterrato, altro calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Della battuta si incarica Polichetti, che non sbaglia e porta, ancora una volta, il risultato sul pareggio. 2-2 che accompagna le squadre all'intervallo. Nella ripresa, al 9' Iapicco viene servito bene al limite dell'area e mette il suo nome nel tabellino dei marcatori, 3-2 per il Victoria Marra che, complice anche l'espulsione al 18' per somma di ammonizioni di Conte, acquista fiducia e controlla la gara. Ma non la chiude, come in occasione della ghiotta opportunità di Ferri che, a tu per tu con il portiere non riesce ad insaccarla. Nei minuti finali il pallino del gioco passa alla Sarnese che, al 44', con Scippa, batte ancora una volta Cirillo. Numero 14 che, da poco subentrato, manda in visibilio i suoi e mette la parola fine sulla gara. Dopo 5' di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro che manda tutti sotto la doccia. Risultato amaro per la Victoria Marra che non riesce a capitalizzare il vantaggio numerico e, a più riprese, quello nel risultato.