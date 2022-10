Sedicesimi Coppa Campania, i risultati delle gare di ritorno

Impegno infrasettimanale per le squadre del campionato di Promozione ancora partecipanti alla Coppa Campania con i match di ritorno dei sedicesimi di finale.

Per quanto riguarda le formazioni salernitane, dopo il 5-1 dell'andata altra vittoria schiacciante per l'Atletico San Gregorio che batte 6-1 a domicilio l'Atletico Faiano. Rimonta pirotecnica del Centro Storico Salerno contro la Sanseverinese. La prima sfida era terminata con il successo della Sanseverinese per 3-1, ma allo stadio Volpe di Salerno i granata si sono imposti per 5-2 passando così il turno. Termina 1-1 il big match tra Sarnese e Victoria Marra, e siccome la celeste si era imposta 3-1 all'andata è la Sarnese a salutare la competizione. Il Sapri si prende lo scalpo dello Sporting Pontecagnano. Dopo l'1-1 dell'andata i sapresi hanno vinto 2-1 il match di ritorno.