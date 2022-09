Successo dello Sporting Pontecagnano

Un'altra battaglia vinta dallo Sporting Pontecagnano, che si impone per 2-1 contro un'ottima Pro Sangiorgese, che passa in vantaggio sfruttando al meglio un'azione da calcio d'angolo. Il pareggio dei fulmini è opera di una magia del solito Pecora, che la piazza nelle sette alle spalle del portiere. La decide poi il funambolo Giorgio Cassetta dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Da sottolineare la prestazione del portieredi casa Patella, più volte decisivo per il risultato finale.