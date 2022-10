Campione lancia lo Sporting, Sapri sfortunato

Squadra in casa

Squadra in casa Sporting Pontecagnano

La rete di Campione stende il Real Palomonte e permette allo Sporting Pontecagnano di restare in vetta. Grazie ad un capolavoro dell'attaccante direttamente su punizione, finisce 1-0 una partita che vede lo Sporting sprecare tante, ma tante occasioni contro un Real Palomonte, al contrario, mai pericoloso. Il Sapri di mister Perrone invece, nonostante le numerose assenze, esce immeritatamente sconfitto dal Comunale di Pellezzano dopo aver dominato gli avversari della Temeraria per l'intero arco della partita con un gioco efficace. Primo tempo che termina sullo 0-0, con il Sapri che sfiora più volte il gol del vantaggio ma viene fermato prima dal palo e poi, quando riesce a segnare, le viene annullato. Stesso copione nella seconda frazione di gioco con il Sapri che va in vantaggio al 25' con Spinelli su calcio di rigore. Dopo appena 4' la Temeraria trova il gol del pareggio con un tiro sporcato dalla difesa. Poi, sul finale, la rete del vantaggio della squadra di casa su calcio di rigore. Il Sapri reagisce subito ma trova solo il palo pieno con Iasevoli sullo scadere.