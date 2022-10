La Victoria Marra s'inchina alla primatista

Squadra in casa

Squadra in casa Sporting Pontecagnano

Lo Sporting Pontecagnano ritorna alla vittoria, imponendosi sulla Victoria Marra che passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie al gol di Giammetta. Dopo il vantaggio degli ospiti, arriva un gran gol di Pellegrino che calcia da molto lontano. Campione realizza tutti e due i rigori concessi dall'arbitro così da ribaltare la gara. L'azione che porta poi al gol di Altamura è stata davvero molto bella da vedere per gli spettatori. La Victoria Marra ha accorciato sul 4-2 con Acanfora, ma si è dovuta inchinare alla primatista del girone che ha trovato ancora una super prestazione dell'estremo difensore Patella, che è stato fenomenale in diverse occasioni.