La Calpazio ci prova ma non va oltre l'1-1

Si conclude 1-1 la terza trasferta per la Calpazio contro la Temeraria San Mango. Pesanti assenze in avanti per i cilentani che si affidano al giovane capaccese Michele Pecora, classe 2006, all'esordio in casacca granata. Il primo tempo vede un sostanziale equilibrio anche se Tesoniero è chiamato ad un difficile intervento su un colpo di testa ravvicinato su calcio d'angolo al 22'. Gli ospiti reagiscono al 42' con Bercardino che si vede rimpallato il tiro dal difensore e al 45' con Fucci che sorvola la traversa. Alla ripresa la Temeraria si porta in vantaggio su calcio di rigore trasformato da D'Acunto per fallo di Maiorano su Di Gregorio con conseguente espulsione del centrocampista di Capaccio. Lo svantaggio e l'inferiorità numerica non abbattono gli ospiti che giocano un secondo tempo nella metà campo avversaria. Potrebbero pareggiare i conti su schema da palla inattiva con Di Genio che sfiora l'incrocio dei pali. La rete arriva al 20': Monzo viene steso su vertice sinistro dell'area e la conseguente punizione di Gargaro sorprende il portiere alla sua destra. La Calpazio non contenta cerca la vittoria: al 29' è Di Genio a dare l'illusione del gol con una punizione dal vertice destro dell'area di rigore che sfiora l'incrocio dei pali. Di nuovo in area di rigore al 43' il neoentrato Russo tira a botta sicura ma viene intercettato dal difensore. Il risultato non premia la prestazione della Calpazio ma dà fiducia per il prossimo match casalingo contro la Pro Sangiorgese.