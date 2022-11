La Victoria Marra vince in rimonta

Al comunale di Scafati Giovanni Vitiello, Victoria Marra e Nocera Superiore si sono affrontate per la 10a giornata del girone D di Promozione. Alfonso Liguori sceglie il 4-3-3 con tra i pali Cirillo difeso da Passerini, Califano, Benedetto e Amita, centrocampo guidato da Balzano con ai suoi fianchi Iapicco e Ferri, attacco con Tanda e Giammetta ai lati di Piedipalumbo. A disposizione ci sono: Pagano, Simeri, Iuliano, Coppola, Di Dato, Ascione, Cherillo e Marchisano. Modulo a specchio per mister Monetta che schiera: Dalla Spada, Vigorito, Marino, Tipaldi, Maiorino, Giordano, Grillo, Majella, Mandara, Senatore, Aiello, Bottiglieri, Coticelli, Squitieri. In panchina vanno Sorrentino, Varone, D'aniello, Balestrieri, Cirillo, Majella N. Il primo tempo fa subito parlare di sè con la rete del vantaggio dei padroni di casa che arriva al 7' con Califano che la insacca sugli sviluppi di calcio di punizione. Gli ospiti non stanno tuttavia a guardare e rispondono presente con il pareggio che arriva al 13' con una pregevole rete di Tripaldi. Parziale di 1-1 che il Victoria Marra cerca di modificare nuovamente senza però riuscirci e rientrando negli spogliatoi con il risultato invariato, nonostante qualche buona chance. I secondi 45' di gara iniziano ad alti ritmi così come i primi. Al 5' nuovo vantaggio, questa volta targato Nocera Superiore con Senatore che mette la propria firma. Gli ospiti ad inizio ripresa dimostrano di esser rientrati bene in campo e cercano di capitalizzare un predominio del terreno di gioco che si dimostra, però, momentaneo. Minuto 20' cross in mezzo del subentrato Cherillo, capitan Iapicco si smarca e di testa batte Dalla Spada, è 2-2. 10' e i ragazzi in maglia celeste tornano dalle parti dell'area piccola nocerina conquistando un calcio di rigore che Giammetta realizza completando la rimonta. Nei minuti finali non c'è storia, il Victoria Marra controlla il match, dopo 3' di recupero porta a casa una vittoria importantissima per la risalita in classifica.