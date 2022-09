La Victoria Marra supera a fatica il Sapri

VICTORIA MARRA-SAPRI 2-1

Succede tutto nel secondo tempo tra la Victoria Marra ed il Sapri. Al 25’ padroni di casa in vantaggio grazie a Simeri, lesto a ribattere in rete un rigore parato dal portiere ospite Colella. Sapri che non ci sta e trova il gol del pari con il solito De Luca. Quando il match sembra che si stia avviando verso un pareggio, a 3’ dalla fine Acanfora chiude i conti direttamente su un calcio piazzato.