Victoria Marra travolgente: 3-0 alla Temeraria

Giornata numero 12 del girone D di Promozione, allo stadio Giovanni Vitiello di Scafati il Victoria Marra ospita il Temeraria in un match di alta classifica. Alfonso Liguori riconferma il 4-3-3 ma vara alcuni cambiamenti, tra i pali sempre Cirillo, in difesa invece centrali Benedetro e Vitiello affiancati dai terzini Amita e Coppola. A centrocampo, chiavi affidate a Cherillo, sui lati Ferri e Balzano, reparto avanzato che si presenta con Giammetta, Ascione e Acanfora. Il Temeraria di mister Castagno scende in campo con il 4-4-2 composto da Bettoni, Contento, D'Acunto, D'Auria, Frasca, Gubitosi, Guerra, Solimene, Spetrini, Tizio, Vergadoro.

Nel primo tempo bastano 13 minuti al Victoria Marra per rendersi pericolosa, con un rigore assegnato che Acanfora non sbaglia portando sull'1-0 il parziale. Al 18' si fa vedere in avanti la Temeraria ma nonostante i tentativi non si può dire che gli ospiti riescano a rendersi pericolosi. Il primo tempo scivola via senza particolari patemi per i ragazzi di mister Liguori che controllano il match rientrando negli spogliatoi con un positivo parziale dalla loro. Nella ripresa a mettersi in mostra è il subentrato Tanda che dopo appena 6 minuti di gioco non solo raddoppia le marcature dei suoi, ma regala una rete splendida. Il Victoria Marra con un vantaggio di 2 reti non abbassa la guardia, anzi, cerca di continuare a spingere con l'ambizione di mettere in cassaforte il risultato, e la combinazione la inserisce Simeri al 41' che capitalizza un pennellato cross di Ferri. Settimo risultato utile consecutivo per gli scafatesi che lanciano un segnale forte alle avversarie, ma ora testa alla Coppa Campania.