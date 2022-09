Rinforzo di spessore per l’attacco della Sarnese, che ha trovato l’accordo con Carmine Polichetti. Nella sua carriera ha calcato i campi da Sud a Nord della penisola, dalla serie C all'Eccellenza. Ha vestito i colori di Nocerina, Potenza, Sorrento, Solofra, Felino, San Giorgio. Ora Polichetti arriva a Sarno per portare qualità ed esperienza al reparto avanzato della squadra di mister Ferrara.