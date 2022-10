Gilli regala altri tre punti preziosi alla Gelbison

AUDACE CERIGNOLA-GELBISON 0-1

RETE: 67’ Gilli.

Arriva anche il primo successo in trasferta per la Gelbison in questo campionato di serie C. Una vittoria meritata arrivata al termine di una grintosa prestazione dei rossoblù, che così conquistano altri tre preziosi punti per la storica prima stagione in Lega Pro. Ma la Gelbison ha raddoppiato, grazie alla vittoria all’esordio per i ragazzi della Primavera. Gioia grande allo stadio Morra, dove finisce 2-1 contro il Siena con le reti di Redina e Corda.