Dopo tanto parlare e soprattutto attendere, sono stati finalmente sorteggiati i calendari della serie C 2022-23. 60 partecipanti al via, suddivise in tre gironi ognuno da 20 squadre. Per quanto riguarda la Gelbison, inserita nel girone C, esordirà prima in casa contro la Juve Stabia e poi farà visita all'Avellino. Qui la diretta per il calendario completo.