Serie C, primo punto per la Gelbison

AVELLINO-GELBISON 0-0

AVELLINO (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Rizzo (14’ st Ricciardi), Casarini, Franco (24’ st Dall’Oglio), Tito (40’ st Guadagni); Di Gaudio (40’ st Trotta), Murano (14’ st Gambale), Kanoute. A disp. Pizzella, Antignani, Garetto, Russo, Ceccarelli, Matera, Aurieletto, Micovschi. Allenatore: Roberto Taurino.

GELBISON (3-4-3): Vitale; Cargnellutti, Bonalumi, Grilli; Statella (26’ st Savini), Foresta (6’ st Fornito), Uliano, Loreto; Graziani (26’ st Marong), De Sena (32’ st Sorrentino), Sane (6’ st Kyremateng). A disp. D’Agostino, Cannizzaro, Onda, Sorrentino, Di Fiore, Mesisca, Citarella, Correnti, Nunziante, Paoloni, Faella. Allenatore: Gianluca Esposito.

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma.

Finisce a reti inviolate il derby campano di serie C giocato al Partenio-Lombardi di Avellino. Inizia così a muovere la classifica la Gelbison, conquistando il primo punto in Lega Pro. Una bella prestazione dei rossoblù che in campo hanno messo cuore e grinta.